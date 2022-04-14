Yasmin Erbil bikinili pozunu paylaştı sezonu açtı! Mehmet Ali Erbil'in kızı üşenmedi başlığı da verdi ' Yasmin Erbil yürek hoplattı'
Babası Mehmet Ali Erbil ile annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan sollayıp geçen Yasmin Erbil, olaylı Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda adı yasak aşk iddialarına karışan ve konuyla ilgili dava açtığını duyuran Yasmin Erbil, Instagram pozlarıyla yeniden adından söz ettirdi. Güneşe hasret kaldığımız şu günlerde Yasmin Erbil'den sezonun ilk bikinili pozu geldi. Yetmedi başlığı bile kendisi verdi 'Yasmin Erbil'in bikinili pozları yürek hoplattı'
14.04.2022 09:59 - Son Güncelleme: 14.04.2022 10:00
Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun bir süre ekran macerasına ara veren Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki günlerde Çarkıfelek programıyla izleyici karşısına çıkacak.
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Erbil'in 26 yaşındaki kızı Yasmin Erbil de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin büyüdü, şimdilerde sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, soğuk havalardan sıkılınca yaz ayında çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.