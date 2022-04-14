İntizar ve Yıldız Tilbe gerçeği herkesi şoke etti! Aslen nereli olduğu merak edilen İntizar ve Yıldız Tilbe meğer...

İNTİZAR KİMDİR

Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.