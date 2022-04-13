RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor'le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor'le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

66 yaşındaki yemek eleştirmeni Vedat Milor yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı... Özellikle Twitter'da yaptığı yorumlar, açtığı anketler günlerce konuşulan ünlü eleştirmen özel hayatını sık sık gözler önüne sermese de serdiği zaman olay yaratmayı başarıyor. Önceki gün eşi Linda Milor ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaşan Vedat Milor, i.yazdığı notla da kalpleri çalmasını bildi.

13.04.2022 15:42 - Son Güncelleme: 13.04.2022 15:42
Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor’le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

Türkiye'nin en sevilen gurmelerinden biri olan Vedat Milor, aynı zamanda sosyal medyada da oldukça popüler.

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Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor’le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

Attığı tweetlerle, yaptığı paylaşımlarla herkesi güldürmeyi başaran Vedat Milor her seferinde adından söz ettirmeyi başarıyor.

Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor’le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

Attığı tweetlerle, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Vedat Milor bu defa eşiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor’le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

Eşi Linda Milor'a olan aşkını yerlere göklere sığdıramayan Vedat Milor, bu kez hanımcılıkta zirve yaptı.

Vedat Milor favori tatlısı eşi Linda Milor’le paylaştı ortalık kasıp kavruldu! Yazdıkları hanımcılıkta zirve Vedat Milor

Vedat Milor'un sosyal medya hesabından eşi Linda Milor ile paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

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