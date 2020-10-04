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Yasin Obuz’dan şoke edecek itiraf: Bir buçuk yıl önce boşandım...

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz konuk olduğu programda kendisine yöneltlen sorulara tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde Barış Murat Yağcı ile arasındaki gerginlikle gündeme gelmişti...

04.10.2020 16:15 - Son Güncelleme: 04.10.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





