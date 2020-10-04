Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır. Güzel oyuncu geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi'nin ailesi ile tanıştığını, "Ben onun ailesi ile tanıştım o da benim ailemle internet üzerinden tanıştı. Babam çünkü yurt dışında yaşıyor, güzel gidiyor ilişkimiz her şey yolunda " sözleri ile açıklamıştı. Peki Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi kim? İşte Nilperi başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...