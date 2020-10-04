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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül'ün güzelliği son günlerde çok konuşuluyor. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli olan Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafı sosyal medya gündeminde... İşte başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve yeşil gözleri ile izleyiciyi kendisine hayran bırakan Neslihan Atagül başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

04.10.2020 16:47 - Son Güncelleme: 04.10.2020 16:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





