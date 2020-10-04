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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül'ün güzelliği son günlerde çok konuşuluyor. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli olan Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafı sosyal medya gündeminde... İşte başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve yeşil gözleri ile izleyiciyi kendisine hayran bırakan Neslihan Atagül başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

04.10.2020 16:47 - Son Güncelleme: 04.10.2020 16:47
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'

Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. 28 yaşındaki Atagül'ün güzelliği son günlerin en çok konuşulan konusu.

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'

20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dğan, annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli olan oyuncu, 2005 yılında bir ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra reklam filminde oynadı.

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuyan Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım attı. İşte Neslihan Atagül'ün bebekliği ve ünlülerin çocukluk halleri...

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'

Mehmet Yalçınkaya

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün bebeklik fotoğrafına bakın! 'Duru güzelliği, gözleri aynı duruyor'
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