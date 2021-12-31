Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü bir oyuncu! O Ses Türkiye Yılbaşı'nı sallayan Yasemin...
Hayatlarımıza sosyal medya fenomeni olarak giren Yasemin Sakallıoğlu sonrasında coştu da coştu. Sempatik tavırlarıyla kalpleri çalan Yasemin Sakallıoğlu sonrasında kendisini beyaz perdeye attı. Türkiye'nin sayılı kadın komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu O Ses Yılbaşı programındaki performansıyla da herkesi büyüledi. Yasemin Sakallıoğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Yasemin Sakallıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Yasemin Sakallıoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yasemin Sakallıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. Esprili tavrı ile dikkat çeken ünlü isim daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol almıştı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?
Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988'de İstanbul'da doğdu. Bebekken Rize'ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul'a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.
İşte başta Yasemin Sakallıoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.