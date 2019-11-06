Yasemin Kay Allen sapığı böyle ifşa etti: Bana tecavüz etmek istiyor!

BURAK ÖZÇİVİT

2016 yılına Viyana'da giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in kaldıkları yerin neresi olduğunu Instagram paylaşımlarından anlayan hayranları otelin önünde toplandılar. Güvenliğin yetersiz kalmasıyla birlikte polisin müdahale ettiği olay sosyal medyanın zaman zaman ne kadar korkunç bir yer haline gelebileceğini gösterdi.

Polis araçları ve ambulanslarla otelin çevresi kuşatıldı, barikat kuruldu ancak kalabalık buna rağmen dağılmayınca müdahale edildi. Otelin arka kapısından çıkmak zorunda kalan çift, polis aracıyla havalimanına götürüldü. Fahriye Evcen olay sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaparak üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Viyana'daki hayranlarımıza selamlar. Dün yaşanan olaylar bizi çok üzdü. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiler."