Yasemin Kay Allen sapığı böyle ifşa etti: Bana tecavüz etmek istiyor!
Yasemin Kay Allen, kendisini taciz eden sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 30 yaşındaki Yasemin Allen'ın başı dertte! Yasemin Kay Allen uzun zamandır bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirterek isyan etti. Yasemin Kay Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır" dedi. İşte hayranlarıyla başı derde giren ünlüler...
"BANA TECAVÜZ ETMEK İSTİYOR"
Allen kendisini taciz eden sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti. Yasemin Kay Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır" dedi.
"KADINLARA NE YAPABİLECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"
Güzel oyuncu, bu kişiyi engellemesini söyleyenlere ise şu cevap verdi: Engöllö götsön" yazacaksanız yazmayın. Engelledim zaten. Her gün atıyor neredeyse. Bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim.
KEREM BÜRSİN
Serenay Sarıkaya ile ilişkilerinin ortaya çıktığı dönemde Günaydın'a röportaj veren Kerem Bürsin'in hayranları Twitter üzerinden ağza alınmayacak hakaretlerle gazeteci Özlem Avcı'ya saldırmışlardı. "Kerem kimseye aşık olamaz" diyerek attıkları binlerce tweet insanı biraz korkutuyor, siz ne dersiniz?
BURAK ÖZÇİVİT
2016 yılına Viyana'da giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in kaldıkları yerin neresi olduğunu Instagram paylaşımlarından anlayan hayranları otelin önünde toplandılar. Güvenliğin yetersiz kalmasıyla birlikte polisin müdahale ettiği olay sosyal medyanın zaman zaman ne kadar korkunç bir yer haline gelebileceğini gösterdi.
Polis araçları ve ambulanslarla otelin çevresi kuşatıldı, barikat kuruldu ancak kalabalık buna rağmen dağılmayınca müdahale edildi. Otelin arka kapısından çıkmak zorunda kalan çift, polis aracıyla havalimanına götürüldü. Fahriye Evcen olay sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaparak üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Viyana'daki hayranlarımıza selamlar. Dün yaşanan olaylar bizi çok üzdü. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiler."
HADİSE
Daha önce takıntılı bir hayranının yaşadığı siteye girmesiyle zor anlar yaşayan Hadise'nin hayranları biraz fazla takıntılı... Geçtiğimiz şubat ayında e-posta adresine bir kişiden cinsel içerikli iletiler geldiği için savcılığıa başvuran ünlü şarkıcı evine mektup yollandığını da ifade etti.
Hadise'nin şikayet dilekçesi ise işin ne derece korkunç yerlere varabileceğinin kanıtı niteliğinde: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor." Tacizcinin "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" mesajları gerçekten tüyler ürpertici...