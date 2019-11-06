Meksika'nın en çekici kadını İstanbul'da! İşte Yanet Garcia'dan çok konuşulan pozlar!

Meksika'da sunuculuk, oyunculuk ve modellik yapan, uzun süredir dünyanın en çekici hava durumu spikerlerinden biri olarak gösterilen Yanet Garcia, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta fenomene dönüştü. Meksikalı güzelin futbola olan ilgisi de biliniyor. 28 yaşındaki Yanet Garcia Meksika'nın en çekici kadını olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında tatil için Türkiye'ye gelen Garcia, İstanbul ve Kapadokya'da çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı. Garcia'nın Türkiye'ye aşık olduğu ve ilk fırsatta yeniden geleceği söyleniyor. İşte Yanet Garcia'dan çok konuşulan pozlar...

06.11.2019 16:44 - Son Güncelleme: 06.11.2019 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





