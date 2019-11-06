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Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

Serdar Ortaç yeni sevgilisi Leman Davran ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç,'tan şoke eden bir hamle geldi. İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2 ay önce 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, yeni sevgili haberlerinden sonra Instagram hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım" dedi. Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor... Magazin camiası bugün yeni bir boşanma ile sarsıldı. Işın Karaca 3 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla boşandı. İşte 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü isimler...

06.11.2019 13:59 - Son Güncelleme: 06.11.2019 13:59
Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor. Işın Karaca ile çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş, 3 yıllık evliliklerini bugün tek celsede sonlandırdı. Geçtiğimiz Ağustos ayında boşanan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan ise hala magazin gündeminde yerini koruyor. Boşanmanın ardından çeşitli iddialarla gündeme gelen Serdar Ortaç, yeni sevgilisi ile şok etkisi yarattı.

Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

49 yaşındaki popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Leman Davran olduğu iddia edildi.

Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Ortaç dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla,"Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım" dedi.

Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

Paylaşımın ardından herkesi takipten çıkaran ünlü popçu, tüm fotoğraflarını da sildi.

Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

IŞIN KARACA - TUĞRUL ODABAŞ

2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.

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