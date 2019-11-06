Yeni sevgilisi ile gündem olan Serdar Ortaç'tan şoke eden hamle! 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü çiftler

Serdar Ortaç yeni sevgilisi Leman Davran ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç,'tan şoke eden bir hamle geldi. İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2 ay önce 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, yeni sevgili haberlerinden sonra Instagram hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım" dedi. Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor... Magazin camiası bugün yeni bir boşanma ile sarsıldı. Işın Karaca 3 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla boşandı. İşte 2019 yılı bitmeden boşanan ünlü isimler...

06.11.2019 13:59 - Son Güncelleme: 06.11.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





