Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aşkı, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım: "Evlenmediler ilişki bitti diyorlar, aslında son derece..."

*Bir gün onunla, bir gün başkasıyla takılmak gibi…

Ben kimseyi yargılamam, kim nasıl istiyorsa öyle olabilir. Ama kendi özelimde şunu söyleyebilirim; ben hep ilişki yaşadım, ilişki kurmaya çalıştım. 10 senedir sektördeyim, yaşadığım ilişki sayısı belli, süreleri belli. İlişkiler başlayabilir, bitebilir ve bittikten sonra bu ne kadını, ne erkeği çapkın yapar. Ama var olan bir şey var ve bu hoş değil.