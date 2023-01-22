Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aşkı, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım: "Evlenmediler ilişki bitti diyorlar, aslında son derece..."
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aşkı, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım açıklamalarıyla dikkat çekti. Verdiği bir röportajda, "İyi bir partner olduğumu düşünüyorum" diyen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'le ilişkisi ve 'çapkınlık' algısıyla ilgili alattıklarıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Kaan Yıldırım'dan hayatına dair çok özel açıklamalar..
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aşkı, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım açıklamalarıyla dikkat çekti.
İşte Kaan Yıldırım'ın açıklamaları
*Pınar Deniz'le birlikteliğiniz nasıl gidiyor?
Hürriywt'in haberine göre Yıldırım bu soruya; "Çok süslü cümlelerle bu işleri anlatabilen biri değilim ama seni de cevapsız bırakmış olmak istemiyorum. Biz çok iyi anlaşan bir çiftiz ve çok güzel bir ilişki yaşıyoruz. Nazar değmesin deyip bu konuyu burada kapatalım." şeklinde yanıt verdi.
*Bir gün onunla, bir gün başkasıyla takılmak gibi…
Ben kimseyi yargılamam, kim nasıl istiyorsa öyle olabilir. Ama kendi özelimde şunu söyleyebilirim; ben hep ilişki yaşadım, ilişki kurmaya çalıştım. 10 senedir sektördeyim, yaşadığım ilişki sayısı belli, süreleri belli. İlişkiler başlayabilir, bitebilir ve bittikten sonra bu ne kadını, ne erkeği çapkın yapar. Ama var olan bir şey var ve bu hoş değil.
*Nedir o?
Bir ilişki bittiği zaman hemen, "Evlenmediler, ilişki bitti. O zaman adam çapkın, gözü dışarıda" diyorlar. Sanki her kadının nihai amacı beraber olduğu kişiyle evlenmekmiş gibi. Başka bir hayali ve önceliği olamazmış, bir ilişkiyi bitirecek gücü bile yokmuş gibi. Aslında kadını son derece yeren bir bakış açısı bu. Bu bakış açısını cinsiyetçi ve sığ buluyorum. İlişkiler başlayabilir, bitebilir. Önemli olan her aşamada saygıyı korumak.