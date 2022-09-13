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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"
Doğan Savaş
takvim.com.tr
13.09.2022 12:10

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkı yakından takip ediliyor. Önceki akşam ilk paylaşımlarını yapan ünlü çiftin tatil pozları kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girerken, Deniz ile Yıldırım bir kez daha gecelerde boy gösterdi. "Konsere geldik" diyen Kaan Yıldırım, kameraları görünce şaşkına dönen sevgilisi Pınar Deniz'i hızla arabaya bindirerek uzaklaştırdı. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler...

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Deniz ile Yıldırım çifti bir kez daha gecelerde yakalandı. Karşısında kameraları görünce ne yapacağını şaşıran Pınar Deniz'e sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hamle geldi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"

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