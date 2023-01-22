"EMRAH'IN BAKIŞLAR..."

Seren Serengil ile küçük Emrah'ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya'nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler, "Emrah'ın bakışlar..." , "O sırada Emrah: Ben ne alaka?" yorumları yaptı.