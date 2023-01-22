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Haberler Magazin Seren Serengil ile küçük Emrah'ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya'nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: "Emrah'ın bakışlar..."

Seren Serengil ile küçük Emrah'ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya'nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: "Emrah'ın bakışlar..."

Seren Serengil ile küçük Emrah'ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya'nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler yorum yağmuruna. Magazin gündeminde günlerdir Seren Serengil, Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Arto dörtlüsü konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in yorumcu olarak yer aldığı programdan ayrılmasıyla başlayan sürece Deniz Akkaya da açıklamalarıyla dahil olmuştu. Deniz Akkaya'nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen Seren Serengil'in şarkıcı Emrah'la eski bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

22.01.2023 11:00 - Son Güncelleme: 22.01.2023 11:21
Seren Serengil ile küçük Emrah’ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya’nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: Emrah’ın bakışlar...

"EMRAH'IN BAKIŞLAR..."

Seren Serengil ile küçük Emrah'ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya'nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler, "Emrah'ın bakışlar..." , "O sırada Emrah: Ben ne alaka?" yorumları yaptı.

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Seren Serengil ile küçük Emrah’ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya’nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: Emrah’ın bakışlar...

Bircan Bali ve Arto'nun kendisine mobbing yaptığını ileri süren paylaşımda bulunan Serengil, Bircan Bali ile yaşadığı tartışmanın ardından yayından ayrılmıştı. Arto'nun Gülben Ergen'le karşı karşıya gelmesi sonrası ilişkileri iyice gerilirken üçlü canlı yayında hesaplaşmıştı.

Seren Serengil ile küçük Emrah’ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya’nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: Emrah’ın bakışlar...

Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve yapımcısının Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.Tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil ile küçük Emrah’ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya’nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: Emrah’ın bakışlar...

Seren Serengil, hastaneye kaldırıldığı günün ertesinde programda yer almadı. Haliyle sonrasında 'Kovuldu" dedikodularının ardı arkası kesilmedi. 2-3 günlük sessizliğin ardından Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla programa veda ettiğini duyurdu.

Seren Serengil ile küçük Emrah’ın görüntüsü olay! Deniz Akkaya’nın ayyuka çıkardığı ifşalarla gündeme gelen o kareyi görenler: Emrah’ın bakışlar...

Bircan Bali, Arto ve Serengil Serengil olayına bir anda Deniz Akkaya da dahil olmuştu.

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