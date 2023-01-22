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Haberler Magazin Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi gerdirdi görenler: "Gerek var mıydı?"

Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi gerdirdi görenler: "Gerek var mıydı?"

Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" dedi, gerdirdi. Bedia Akartürk'ün son halini görenler, "Gerek var mıydı?" yorumları yaptı. Yüzünden estetik operasyon geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte usta ismin değişimi...

22.01.2023 09:44 - Son Güncelleme: 22.01.2023 09:59
Bedia Akartürk’ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında Daha genç daha güzel görünmek istiyorum dedi gerdirdi görenler: Gerek var mıydı?

"GEREK VAR MIYDI?"

Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi, gerdirdi. Bedia Akartürk'ü görenler, "Gerek var mıydı?" yorumları yapıyor.

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Bedia Akartürk’ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında Daha genç daha güzel görünmek istiyorum dedi gerdirdi görenler: Gerek var mıydı?

Bedia Akartürk Türk Halk Müziği'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin en güçlü seslerinden. İzmirli olan Akartürk, memleketine ve değerlerine oldukça bağlı bir sanatçı.

Bedia Akartürk’ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında Daha genç daha güzel görünmek istiyorum dedi gerdirdi görenler: Gerek var mıydı?

Bedia Akartürk'ün yüz gerdirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Samsun'da bıçak altına yatan sanatçının şiş yüzünü görenler epey şaşırdı.

Bedia Akartürk’ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında Daha genç daha güzel görünmek istiyorum dedi gerdirdi görenler: Gerek var mıydı?

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 İzmir Ödemiş doğumludur. 81 yaşındaki sanatçı aslen de İzmirli. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır. Daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, 9 yıl İzmir Radyosu'nda çalıştıktan sonra Ankara Radyosu'nda geçti.

Bedia Akartürk’ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında Daha genç daha güzel görünmek istiyorum dedi gerdirdi görenler: Gerek var mıydı?

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli oldu. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görüldü.

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