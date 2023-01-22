Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi gerdirdi görenler: "Gerek var mıydı?"
Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" dedi, gerdirdi. Bedia Akartürk'ün son halini görenler, "Gerek var mıydı?" yorumları yaptı. Yüzünden estetik operasyon geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte usta ismin değişimi...
"GEREK VAR MIYDI?"
Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi, gerdirdi. Bedia Akartürk'ü görenler, "Gerek var mıydı?" yorumları yapıyor.
Bedia Akartürk Türk Halk Müziği'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin en güçlü seslerinden. İzmirli olan Akartürk, memleketine ve değerlerine oldukça bağlı bir sanatçı.
Bedia Akartürk'ün yüz gerdirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Samsun'da bıçak altına yatan sanatçının şiş yüzünü görenler epey şaşırdı.
BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?
Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 İzmir Ödemiş doğumludur. 81 yaşındaki sanatçı aslen de İzmirli. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır. Daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, 9 yıl İzmir Radyosu'nda çalıştıktan sonra Ankara Radyosu'nda geçti.