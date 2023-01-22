Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi gerdirdi görenler: "Gerek var mıydı?"

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli oldu. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görüldü.