Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'la 'ev'lendi! Hadise'nin çıktığı eve o girdi: "Hayatımın en heyecanlı günleri..."

BİR KÜÇÜK ESKİ AŞK 'HADİSE'Sİ...

Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Bir küçük eski aşk 'Hadise'si... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında olay detaylar - Video