Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'la 'ev'lendi! Hadise'nin çıktığı eve o girdi: "Hayatımın en heyecanlı günleri..."
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'la 'ev'lendi. Oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkiye başlamış ve ikilinin Harbiye'deki bir konsere el ele gelmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarını doludizgin yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım radikal bir karar alarak 'ev'lendi. Pınar Deniz'den önce Kaan Yıldırım'ın evinde Hadise kalıyordu. İşte detaylar...
02.10.2022 14:13 - Son Güncelleme: 02.10.2022 14:16
BİR KÜÇÜK ESKİ AŞK 'HADİSE'Sİ...
Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü.
Bir küçük eski aşk 'Hadise'si... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında olay detaylar - Video
Ayrılığın ardından Hande Erçel'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım daha sonra da birçok farklı isimle gündeme geldi.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ı ilk kez takvim.com.tr'den Doğan Savaş görüntüledi.
Bir küçük eski aşk 'Hadise'si... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkında olay detaylar - Video