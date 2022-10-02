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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını konserde işte böyle ilan etti: "Çok aşk"

Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını konserde işte böyle ilan etti: "Çok aşk"

Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Son olarak Survivor'la ekranlarda yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını ilan etti. 25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle gittiği Hande Yener konserinden aşk dolu paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme bomba gbi düşen Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı...

02.10.2022 13:06 - Son Güncelleme: 02.10.2022 14:16
Aşk-ı Memnu’nun minik Bülent’iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan’la aşkını konserde işte böyle ilan etti: Çok aşk

"ÇOK AŞK"

Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını konserde işte böyle ilan etti.

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Aşk-ı Memnu’nun minik Bülent’iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan’la aşkını konserde işte böyle ilan etti: Çok aşk

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.

Aşk-ı Memnu’nun minik Bülent’iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan’la aşkını konserde işte böyle ilan etti: Çok aşk

25 yaşındaki Batuhan Karacakaya çok aşık! Sosyal medya hesabından sevgilisi ile gittiği Hande Yener konserinden paylaşım yapan Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslan gündeme bomba gibi düştü.

Aşk-ı Memnu’nun minik Bülent’iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan’la aşkını konserde işte böyle ilan etti: Çok aşk

Batuhan Karacakaya, sevgilisi Ayşe Aslan'la paylaşımına, "Çok aşk" notunu yazdı. Kısa sürede yanındaki güzelin kim olduğu araştırıldı. Ayşe Aslan güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Aşk-ı Memnu’nun minik Bülent’iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan’la aşkını konserde işte böyle ilan etti: Çok aşk

İşte Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan başta olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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