Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını konserde işte böyle ilan etti: "Çok aşk"
Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Son olarak Survivor'la ekranlarda yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını ilan etti. 25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle gittiği Hande Yener konserinden aşk dolu paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme bomba gbi düşen Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı...
02.10.2022 13:06 - Son Güncelleme: 02.10.2022 14:16
"ÇOK AŞK"
Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'iydi... Survivor Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan'la aşkını konserde işte böyle ilan etti.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.
Batuhan Karacakaya, sevgilisi Ayşe Aslan'la paylaşımına, "Çok aşk" notunu yazdı. Kısa sürede yanındaki güzelin kim olduğu araştırıldı. Ayşe Aslan güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
İşte Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan başta olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...