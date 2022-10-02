Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen eski sevgilisine geri döndü! Yakalanınca ağızları açık kalmıştı meğer dayananmışlar: "Kaldığı yerden devam"
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen eski sevgilisine geri döndü! Yakalanınca ağızları açık kalmıştı meğer çift ayrılığa dayanamamış... Geçtiğimiz nisan ayında Etiler'de kameralara yakalanan Melis Sezen ile sevgilisi Mehmet Uygun, kısa bir süre sonra ayrılık kararı almıştı... Ancak ikili tekrar bir araya geldi. Aşk kaldığı yerden devam ediyor.
02.10.2022 14:48 - Son Güncelleme: 02.10.2022 14:48
"KALDIĞI YERDEN DEVAM"
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen eski sevgilisine geri döndü! Yakalanınca ağızları açık kalmıştı meğer dayananmışlar...
Rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle şöhreti yakalayan Melis Sezen'in adı geçtiğimiz nisanda üniversiteden okul arkadaşı Mehmet Uygun ile anılmıştı.
Aşk kaldığı yerden devam ediyor. İşte başta Melis Sezen ve sevgilisi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...