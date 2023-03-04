Yargı’dan ayrılan Savcı Pars bakın aslen nereli çıktı! Sağlık sorunları nedeniyle Yargı’dan ayrılan Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi...

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi, her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Mehmet Yılmaz Ak, her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizide ayrılma kararı aldı.