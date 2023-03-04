Yargı’dan ayrılan Savcı Pars bakın aslen nereli çıktı! Sağlık sorunları nedeniyle Yargı'dan ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Pars şoku yaşanıyor. Yargı'nın yapım şirketi Savcı Pars karakterine hayat vere Mehmet Yılmaz Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığını duyurdu. Bu açıklama sonrası Mehmet Yılmaz Ak günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Bir röportajında çok güzel bir mahallede büyüdüğünü dile getiren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İşte başta Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi...
Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi, her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Mehmet Yılmaz Ak, her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizide ayrılma kararı aldı.
"ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN RAHATSIZLIĞINI BELGELEDİ"
Veda haberinin duyulmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Ay Yapım, "Yargı dizimiz oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır" denildi.
Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinde canlandırdığı Pars karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.