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Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde bebek telaşesi içerisinde. Aslışah Alkoçlar, bu kez eşi Kaan Demirağ için paylaşım yaptı. Eşi Kaan Demirağ'ın doğum günü kutlayan Aslışah'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

04.03.2023 15:48 - Son Güncelleme: 04.03.2023 15:48
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan eşi Kaan Demirağ’a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik doğum günü kutlaması...

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan eşi Kaan Demirağ’a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdi.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan eşi Kaan Demirağ’a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, kısa bir süre sonra ikinci çocuk müjdesini vermişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan eşi Kaan Demirağ’a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

Alkoçlar 17 Şubat günü ikinci bebeğini kucağına almıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan eşi Kaan Demirağ’a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı

Alkoçlar "Canım kızım Ada, aramıza hoş geldin. 17.02.2023" notuyla haberi duyurmuştu.

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