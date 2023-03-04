Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik kutlama! İkinci kez anne olmuştu çocukları da paylaştı
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde bebek telaşesi içerisinde. Aslışah Alkoçlar, bu kez eşi Kaan Demirağ için paylaşım yaptı. Eşi Kaan Demirağ'ın doğum günü kutlayan Aslışah'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
04.03.2023 15:48 - Son Güncelleme: 04.03.2023 15:48
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a romantik doğum günü kutlaması...