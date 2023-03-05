Daha önce bakın hangi roldeymiş! Kardeşlerim'in Ayşe'si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu kız evrim geçirmiş..."
Kardeşlerim'in Ayşe'si Çağla Şimşek bakın kim çıktı! Kısa sürede cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin güzel oyuncusu paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
05.03.2023 11:51 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:51
Reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin yıldızı Çağla Şimşek'in eski oynadığı proje görenleri şoke etti. Çok küçükken sektöre adım atan Şimşek bakın hangi rolde yer almış! Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi çeken güzel oyuncunun son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. İşte Çağla Şimşek'in kışı yaza çeviren pozu...
Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile görenleri şoke etti.