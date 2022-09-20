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Haberler Magazin Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde kameralara takıldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol paylaştığı Yargı dizisinin oyuncuları son dönemde aşklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkının ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer'den ilk görüntü geldi. İşte yine takvim.com'den Doğan Savaş imzalı görüntüler...

Doğan Savaş
takvim.com.tr
20.09.2022 16:52 - Son Güncelleme: 20.09.2022 17:02
Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz’in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz’in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.

Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz’in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme geldi.

Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz’in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Yaz aylarındaki imajıyla dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, 'aşk adam' moduna geri döndü. Yargı dizisi 2. sezonuyla yeniden ekranlarda yerini almaya başladı.

Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz’in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü

Dizinin başrol oyuncuları ise aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Pınar Deniz'in ardından Kaan Urgancıoğlu da sevgilisi ile gecelerde boy gösterdi.

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