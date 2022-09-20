Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü
Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde kameralara takıldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol paylaştığı Yargı dizisinin oyuncuları son dönemde aşklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkının ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer'den ilk görüntü geldi. İşte yine takvim.com'den Doğan Savaş imzalı görüntüler...
20.09.2022 16:52 - Son Güncelleme: 20.09.2022 17:02
Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde...
Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.
Yaz aylarındaki imajıyla dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, 'aşk adam' moduna geri döndü. Yargı dizisi 2. sezonuyla yeniden ekranlarda yerini almaya başladı.
Dizinin başrol oyuncuları ise aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Pınar Deniz'in ardından Kaan Urgancıoğlu da sevgilisi ile gecelerde boy gösterdi.