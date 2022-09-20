Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin façalısıymış...
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin façalısıymış... 18 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Ebru Özkan Saban, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncu kadrosunda Cezayir Türk'ün ilk eşi Leyla karakteri ile ekran başına kilitleyecek. Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimler arasında yer alan oyuncu Ebru Özkan Saban'ın eşini görenler şaştı kaldı. O ismi Kurtlar Vadisi'nden tanıyoruz.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin façalısıymış... Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm merakla beklenirken oyunculardan Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan Saban'ın özel hayatı mercek altına alındı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.
Dizide Oktay Kaynarca'nın ilk eşi olarak yer alan Ebru Özkan Saban'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. bru Özkan Saban'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO İZLE
Kurtlar Vadisi Pusu'da sarı saçları ve façalı kaşıyla hafızalara kazınmıştı... İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban'ın eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...