'Kenan'a her gün sakal tıraşı yapılıyor' 8 buçuk yıldır komada olan Kenan Işık'ı hiç böyle görmediniz! Yaşıyor mu merak ediliyordu!İşte hiç görülmemiş fotoğrafı...
Türk televizyon tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmişti. 8 yıldır aramızda olamayan Işık'ın son durumu hakkında yakın arkadaşı açıklamalarda bulunmuştu. Selçuk Yöntem, meslektaşı hakkında, ''Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu.'' demişti. Yakın arkadaşı Okan Zeybek'ten de sağlık durumu hakkında açıklama gelmişit. İşte detaylar...
22.09.2022 18:13 - Son Güncelleme: 22.09.2022 18:15
Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafındna çokça merak ediliyor. Son olarak Kim Milyonler Olmak ister programında sunuculuk yapan Işık 2014 yılındaki vahim kaza sonucu komaya girdi. Hakkında sık sık iddialar ortaya atılan ünlü sunucunun evinde ailesi tarafından titizlikle bakıldığı öğrenildi. 8 yılı aşkın süredir komada olan Kenan Işık tam 74 yaşında. İşte sevilen ismin hiç görülmemiş fotoğrafları...
Uzun bir süredir son durumu merak edilen Kenan Işık hakkındaki son gelişmeyi sevgili arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı.
Dadı dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan Kenan Işık 21 Mart 2014 günü geçirdiği kaza sonucunda beyin kanaması geçirdi.