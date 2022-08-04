Yargı dizisinin İncisi Ece Yüksel’den sessiz sedasız evliler kervanına katıldı! Çocukluk aşkıyla dünya evine girdi! ’Biz bugün evlendik...’

En son Yargı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Ece Yüksel ve Martin Wevers aile arasında yapılan bir törenle Nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan evlendiğini duyuran Ece Yüksel kısa sürede gündem haline geldi. İşte başarılı oyuncunun düğününe dair detaylar...