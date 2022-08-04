Yargı dizisinin İncisi Ece Yüksel'den sessiz sedasız evliler kervanına katıldı! Çocukluk aşkıyla dünya evine girdi! 'Biz bugün evlendik...'
Yargı ve Aşk 101 dizisiyle tanınan Ece Yüksel'in evlilik haberini duyanlar şoke oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanan Yüksel, bugün sosyal medyadan evlilik haberini paylaştı. Hayranları ise konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte detaylar...
04.08.2022 22:17 - Son Güncelleme: 04.08.2022 22:17
En son Yargı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Ece Yüksel ve Martin Wevers aile arasında yapılan bir törenle Nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan evlendiğini duyuran Ece Yüksel kısa sürede gündem haline geldi. İşte başarılı oyuncunun düğününe dair detaylar...