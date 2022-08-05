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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: "Terbiyesiz, sen kimsin?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: "Terbiyesiz, sen kimsin?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi. Verdiği iç çamaşırlı pozlarla son günlerde eleştirilerin odağında olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram'dan aldığı o mesajı görünce çıldırdı. Mesajı ifşa eden Havva Öztel "Sen kimsin benim analığı sorguluyorsun?" diyerek tepki verdi. İşte o mesaj...

05.08.2022 09:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 09:08
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: Terbiyesiz, sen kimsin?

"TERBİYESİZ SEN KİMSİN?"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere binen Havva Öztel Instagram hesabından tepkisini dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: Terbiyesiz, sen kimsin?

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de gündem olan bir isim. Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: Terbiyesiz, sen kimsin?

Son dönemde Aleyna Tilki'nin verdiği iç çamaşırlı pozlar gündemdeyken anne Öztel'e de bu konuda eleştiriler geliyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: Terbiyesiz, sen kimsin?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e son gelen mesaj ise ünlü popçunun annesini biraz kızdırdı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: Terbiyesiz, sen kimsin?

Havva Öztel "Kızını itin köpeğin önüne attın" yorumunu görünce çıldırdı.

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