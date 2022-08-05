Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi: "Terbiyesiz, sen kimsin?"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere bindi. Verdiği iç çamaşırlı pozlarla son günlerde eleştirilerin odağında olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram'dan aldığı o mesajı görünce çıldırdı. Mesajı ifşa eden Havva Öztel "Sen kimsin benim analığı sorguluyorsun?" diyerek tepki verdi. İşte o mesaj...
05.08.2022 09:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 09:08
"TERBİYESİZ SEN KİMSİN?"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o mesajı ifşa etti! Takipçisinin sözleriyle küplere binen Havva Öztel Instagram hesabından tepkisini dile getirdi.
Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de gündem olan bir isim. Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel sosyal medyayı da aktif kullanıyor.