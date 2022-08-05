Selen Görgüzel ateş püskürdü! 'Anneliği sömürüyor' dedi ortalık karıştı! Evlilik ticareti... Eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya veren Ahu Yağtu'ya büyük tepki!
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun Mart 2012'de başlayan evlilikleri uzun sürmedi. Aynı yılın ağustos ayında Kemal adında bir erkek çocukları dünyaya gelmesine rağmen çift, Aralık 2013'te 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.
Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi. Ahu Yağtu'ya ilk tepki gösteren isim ise Selen Görgüzel oldu. İşte detaylar...
Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Cem Yılmaz'ın oğlu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Komedyen, boşanmadan sekiz yıl sonra Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.
1996 Türkiye Güzeli, eski manken Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan, duruşmada Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Mart 2022'de Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul edip, nafakayı dolar cinsinden TL'ye çevirdi. 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmedildi.
DOLARLA NAFAKADAN İCRALIK OLDU!
Ahu Yağtu,i oğlunun babası Cem Yılmaz'nun mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırdığını belirterek, Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. "Nafakayı 10 bin dolar yatırmalı" diyen Yağtu, eski eşini icraya verdi. Nafaka bedelinin mahkemece aylık 70 bin TL olarak belirlendiğini dilekçesinde yazan usta komedyen ise İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, eski hükümlere göre talep edilen nafakaya ilişkin icra işleminin iptaline karar verilmesini talep etti.
'ANNELİĞİ, EŞ OLMA HALİNİ SÖMÜRÜ'
Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık birlikteliği 18 Mart 2022 tarihinde sürpriz şekilde resmen biten Selen Görgüzel, eski eşler arasındaki nafaka kriziye ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: