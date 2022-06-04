Yargı dizisinde ayrılık! Ceylin’in eli kana bulandı! İkinci sezon başlamadan kara haber geldi! Engin, Zafer derken şimdi de Savcı Ilgaz...

Yargı dizisinde Engin karakterine Onur Durmaz, Ceylin'in babası Zafer karakterine de Ali Seçkiner hayat veriyordu. İki oyuncu da diziden ayrıldı. Sezon finaline giderken yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz Pazar günü 34. bölümüyle sezon finali yapan Yargı dizisinde soru işaretleri peşi sıra geldi. Ceylin'in üzerinden ve yüzüğünden alınan kan kime ait merak konusu oldu. Sorguya alınan Ceylin'e Eren komiser'in "Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?" diye sorması da ağızları açık bıraktı. Seyirciler şimdi Savcı Ilgaz öldü mü? Yeni sezonda Kaan Urgancıoğlu olacak mı? merak ediyor.