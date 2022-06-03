Hakan Ural ‘benim kız uçmuş’ deyip üç numarasını paylaştı! Gören hayran kaldı! İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan!
16 yaşında mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, özellikle bu evliliğiyle bir döneme damga vurmuştu. Sibel Can'dan boşandıktan sonra 2002 yılında Ezgi Can ile yeni bir aşka yelken açan Ural, ilişkisini 2005'te evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü sunucunun bu evlilikten ise "Üç numara" dediği kızı Gisela dünyaya gelmişti. Çocuklarını birlikte büyüten Ural, sosyal medya paylaşımlarında onlara sık sık yer vermişti. Ünlü sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Gisela'yı paylaştı. Ural'ın paylaşımına ilk yorum ise annesi Sibel Can ile benzerliğiyle çok konuşulan Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı ve Melisa'nın dikkat çeken yorumu...
03.06.2022 23:13 - Son Güncelleme: 03.06.2022 23:13
1967 yılında dünyaya gelen Hakan Ural, zor bir çocukluk dönemi geçiren ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda; ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik kariyerine başladı.
Kısa sürede keşfedilen Ural'a Yeşilçam'dan teklif yağarken ünlü oyuncu, 21 yaşına geldiğinde Sibel Can'a deli gibi aşık oldu ve nikah masasına oturdu.
Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlenen ikilinin, Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu oldu. Ancak bu evlilik 11 yıl sonra sona erdi.
Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Hakan Ural ise çocuklarına sosyal medya paylaşımlarında sık sık yer verdi.