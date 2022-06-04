Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz...
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi. Bir müze açılışına katılan oyuncular son halleriyle dikkat çekerken ikilinin efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım bir kez daha trend oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da 'Sevgi emektir' sözleriyle hafızalara kazınan film hakkında konuşmaya başladı. Şoray'ın al yazmasından İnanır'ın deri ceketine her detayıyla hafızalara kazınan filmde Aysa karakterinin oğlunu canlandıran çocuk oyuncu da merak konusu oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla ve sevimli halleriyle beğeni toplayan çocuk oyuncunun, kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba, Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol alan ve aslında kadın olan o oyuncu kimmiş...
Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir müze açılışında birlikte görüntülendi.
'BİZ TÜRKAN HANIMLA HİÇ AYRILMADIK Kİ'
Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.
Müzede gördüğü yemenilerden etkilenen Türkan Şoray ise "Benim de hayatta en sevdiğim şey yemeni takmak. Kırsal kesim kadınını canlandıracağım zaman, 'Bu filmde yemeni takacağım' diye adeta bayram ediyordum. Evimde en az 50 tane yemenim vardır. Kadir Bey ile yaptığımız 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde de yazma, afişin üstüne çıkmıştı" diye konuştu.