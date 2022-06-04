Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz...

'BİZ TÜRKAN HANIMLA HİÇ AYRILMADIK Kİ'

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.