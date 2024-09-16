Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle parmak ısırttı!

Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Güven Hokna, Halil Ergün, Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde evin en küçüğü Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlarsan uzak olan Ceceli'nin son halini görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle baş döndüren genç kadın için "Çok değişmiş", "Tanıyamadım", "Yıllar güzelliğine güzellik katmış" yorumları yapıldı. Öte yandan Ceceli, son haliyle türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a da benzetildi.