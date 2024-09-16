Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle parmak ısırttı!

Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Güven Hokna, Halil Ergün, Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde evin en küçüğü Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlarsan uzak olan Ceceli'nin son halini görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle baş döndüren genç kadın için "Çok değişmiş", "Tanıyamadım", "Yıllar güzelliğine güzellik katmış" yorumları yapıldı. Öte yandan Ceceli, son haliyle türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a da benzetildi.
Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Güven Hokna, Halil Ergün, Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinin oyunları değişimleriyle zaman zaman adlarından söz ettirdi.
Özellikle dizinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli, izleyiciler tarafından merak edilerek son haliyle magazin sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Uzun bir süredir ekranlarsan uzak olan Ceceli, bir kez daha son haliyle adından söz ettirdi.