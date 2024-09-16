Otopsi kararı nihayet alındı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin açıkladı: Bedenini çürüttüler

Türkiye'ye getirilme hazırlıkları yapıldığı sırada, cenazesi otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi. Otopsi sonrası nakil işlemleri için yetkililerle irtibata geçen Calvin ise bir türlü cenazeyi teslim alamadı.

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Anjelik Calvin, bunun üzerine şu açıklamada bulundu: "Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettişe ne desek bir bahane buluyor. İnatla cenazeyi teslim etmiyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Ne kadar yalvarsam da otopsi işlemlerini tamamlamıyor"