Otopsi kararı nihayet alındı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin açıkladı: Bedenini çürüttüler

Miami'de 1 Eylül'de aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için Türkiye'ye getirilememişti. Kızı Anjelik Calvin ise süreçle ilgili sık sık bilgilendirme yapmıştı. Anjelik Calvin "Otopsi kararı nihayet alındı" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte "Bedenini çürüttüler" diyen Anjelik Calvin'in o açıklaması...
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba 1 Eylül'de ABD Miami'de kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde KOAH nedeniyle vefat etti.
Türkiye'ye getirilme hazırlıkları yapıldığı sırada, cenazesi otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi. Otopsi sonrası nakil işlemleri için yetkililerle irtibata geçen Calvin ise bir türlü cenazeyi teslim alamadı.
Anjelik Calvin, bunun üzerine şu açıklamada bulundu: "Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettişe ne desek bir bahane buluyor. İnatla cenazeyi teslim etmiyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Ne kadar yalvarsam da otopsi işlemlerini tamamlamıyor"