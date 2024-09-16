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21 yaş küçük aşkıyla evlenen Yavuz Bingöl’ün nikah tarihi belli oldu!

59 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl, uzun bir süre önce Nilşah Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bingöl, 6 yıldır birlikte olduğu 21 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Kıbrıs'taki konserinden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Bingöl, evlilik kararıyla ilgili açıklama yaparken düğüne dair detayları açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:05 Güncelleme Tarihi16 Eylül 2024, 09:15
21 yaş küçük aşkıyla evlenen Yavuz Bingöl’ün nikah tarihi belli oldu! 1

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Ağustos 2015'te hayatını birleştirdiği dördüncü eşi Öykü Gürman ile Nisan 2016'da yollarını ayırmıştı.

21 yaş küçük aşkıyla evlenen Yavuz Bingöl’ün nikah tarihi belli oldu! 2

Bingöl, 6 yıl önce ise 38 yaşındaki peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, evlilik kararı aldı.

21 yaş küçük aşkıyla evlenen Yavuz Bingöl’ün nikah tarihi belli oldu! 3

Ekim ayında beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Bingöl, Kıbrıs konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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