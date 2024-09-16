21 yaş küçük aşkıyla evlenen Yavuz Bingöl’ün nikah tarihi belli oldu!

59 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl, uzun bir süre önce Nilşah Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bingöl, 6 yıldır birlikte olduğu 21 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Kıbrıs'taki konserinden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Bingöl, evlilik kararıyla ilgili açıklama yaparken düğüne dair detayları açıkladı.