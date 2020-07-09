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Sinem Öztürk'ün yapımcı eşi Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…

Sinem Öztürk'ün eşi Mustafa Uslu'ya büyük şok! Ayla ve Müslüm gibi başarılı filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, Can isimli bir kişi tarafından tehdit edildi. Uslu, kendisine "Kurşun yemek istemiyorsan 300 bin TL ver" diye şantaj yapan kişileri ihbar etti. Polislerle iş birliği yapan Uslu, kendisinden para isteyen kişiyi suçüstü yakalattı. Yağmacı ve iş birlikçileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.07.2020 16:46 - Son Güncelleme: 09.07.2020 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





