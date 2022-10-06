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Haberler Magazin Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

ATV'nin efsane dizisi Yalnız Kurt yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Diziseverlere beklenen haber geldi. Atv ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. İşte 2. sezonda Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimlerin kadroya dahil olduğu Yalnız Kurt'un yeni sezon tarihi...

06.10.2022 11:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:33
Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

YENİ SEZONDA KADROYA 15 YENİ OYUNCU KATILDI

Atv'nin efsane dizisi Yalnız Kurt'un yeni sezon tarihi belli oldu.

YALNIZ KURT YENİ SEZON FRAGMANI - VİDEO

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Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

Yalnız Kurt'ta geçen sezon Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Furkan Esen, Doğu Can gibi birçok başarılı isim rol alıyordu.

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını, Osman Sınav üstleniyor.

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...
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