Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 2. sezona 15 yeni isim dahil oldu, aralarında EDHO oyuncusu da var...
ATV'nin efsane dizisi Yalnız Kurt yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Diziseverlere beklenen haber geldi. Atv ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. İşte 2. sezonda Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimlerin kadroya dahil olduğu Yalnız Kurt'un yeni sezon tarihi...
06.10.2022 11:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:33
YENİ SEZONDA KADROYA 15 YENİ OYUNCU KATILDI
Atv'nin efsane dizisi Yalnız Kurt'un yeni sezon tarihi belli oldu.
YALNIZ KURT YENİ SEZON FRAGMANI - VİDEO
14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.