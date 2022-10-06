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Haberler Magazin Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk 'yok artık' dedirtti! Yeni aşkı...

Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk 'yok artık' dedirtti! Yeni aşkı...

Rapçi Sefo ve Duy Beni dizisinin başrolü Rabi Soytürk dün gece birlikte görüntülendi. İkili basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakmayı tercih ederken 'Rabia Soytürk Sefo sevgili mi?' sorusu gündeme geldi. Öte yandan güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda estetiksiz haliyle 'yok artık' dedirtmişti. İşte detaylar...

06.10.2022 11:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:13
Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk ’yok artık’ dedirtti! Yeni aşkı...

'Bilmem mi' şarkısıyla ünlenen rapçi Sefo dün gece ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile birlikte yakalandı.

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Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk ’yok artık’ dedirtti! Yeni aşkı...

Gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi "Sefo", Rabia Soytürk ile Emirgan'daki bir mekanda önce yemek yedi ardından aynı araca bindi.

Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk ’yok artık’ dedirtti! Yeni aşkı...

Yolda gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayan ikili, aracı ara sokaklara doğru sürerek, kendilerini kaybettirmeye çalıştı.

Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk ’yok artık’ dedirtti! Yeni aşkı...

SUSKUN ÇİFT

Ardından çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntü alınmasına engel olamadı.

Haklarında "aşk" dedikoduları ortaya atılan çift, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını yanıtsız bıraktı.

Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk ’yok artık’ dedirtti! Yeni aşkı...

Ancak Sefo daha sonra adı aşk iddialarına çıktığı Rabia Soytürk ile sosyal medya hesabından story paylaştı.

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