Rabia Soytürk Sefo sevgili mi? Birlikte yakalanmışlardı! Estetiksiz haliyle çok konuşulan Rabia Soytürk 'yok artık' dedirtti! Yeni aşkı...
Rapçi Sefo ve Duy Beni dizisinin başrolü Rabi Soytürk dün gece birlikte görüntülendi. İkili basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakmayı tercih ederken 'Rabia Soytürk Sefo sevgili mi?' sorusu gündeme geldi. Öte yandan güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda estetiksiz haliyle 'yok artık' dedirtmişti. İşte detaylar...
06.10.2022 11:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:13
'Bilmem mi' şarkısıyla ünlenen rapçi Sefo dün gece ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile birlikte yakalandı.
Gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi "Sefo", Rabia Soytürk ile Emirgan'daki bir mekanda önce yemek yedi ardından aynı araca bindi.
SUSKUN ÇİFT
Ardından çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntü alınmasına engel olamadı.
Haklarında "aşk" dedikoduları ortaya atılan çift, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını yanıtsız bıraktı.
Ancak Sefo daha sonra adı aşk iddialarına çıktığı Rabia Soytürk ile sosyal medya hesabından story paylaştı.