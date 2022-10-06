Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Survivor'dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor
İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Ardından Selin Ciğerci de yeni aşkıyla görüntülenmişti. Selin Ciğerci'nin yeni aşkı Survivor'dan çıktı. İşte detaylar...
06.10.2022 11:46 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:46
Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla el ele geldi. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisinin ise kim olduğu ortaya çıktı.
Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.
İKİNCİ KEZ EVLENDİLER
Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.