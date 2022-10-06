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Haberler Magazin Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Survivor'dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Survivor'dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Ardından Selin Ciğerci de yeni aşkıyla görüntülenmişti. Selin Ciğerci'nin yeni aşkı Survivor'dan çıktı. İşte detaylar...

06.10.2022 11:46 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:46
Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Survivor’dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla el ele geldi. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisinin ise kim olduğu ortaya çıktı.

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Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Survivor’dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Survivor’dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Survivor’dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.


Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Survivor’dan çıktı görenler inanamadı! Bir yandan da eski eşi Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.

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