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Haberler Magazin Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: 'Hikayemiz başlıyor' Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: 'Hikayemiz başlıyor' Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

Yalnız Kurt oyuncuları için heyecan dorukta! Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek... Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı, yapımcılığını ise Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için bugün büyük gün. Atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, bu akşam saat 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindiği ve bu süreçte neler yaşandığını anlatan Yalnız Kurt dizisi oyuncuları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

28.01.2022 13:30 - Son Güncelleme: 28.01.2022 13:36
Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: ’Hikayemiz başlıyor’ Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

'HİKAYEMİZ BAŞLIYOR'

Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı! Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: ’Hikayemiz başlıyor’ Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

YALNIZ KURT 1. BÖLÜMÜYLE BUGÜN ATV'DE!

FETÖ ipliğini pazara çıkaracak 15 Temmuz'un perde arkasını aydınlatacak! ATV ekranlarında bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Yalnız Kurt. Türkiye'de yaşanan olayları, cinayetleri ve darbeleri anlatacak olan Osman Sınav imzalı dizi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor.

Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: ’Hikayemiz başlıyor’ Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

50'LERDEN BUGÜNE

1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.

Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: ’Hikayemiz başlıyor’ Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: ’Hikayemiz başlıyor’ Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek

YALNIZ KURT OYUNCULARI İÇİN HEYECAN DORUKTA

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan…

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