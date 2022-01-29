Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterinin canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez güzelliğiyle adından söz ettirdi. Kar pozlarıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncuya adeta yorum ve beğeni yağdı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un beğeni toplayan o paylaşımları...
29.01.2022 12:34
- Son Güncelleme: 29.01.2022 12:34
Setlere 2012 yılında adım atan ve uzun bir süre çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
İŞTE O POZLAR
Su Burcu Yazgı Coşkun'un 'bir sürü kar fotiki' notuyla paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum yağdı.
2012 yılında çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve Demet Özdemir, Özge Özpirinçci gibi isimlerle aynı projelerde bulunan Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı bir kez daha merak konusu oldu.