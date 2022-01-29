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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterinin canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Coşkun, bu kez güzelliğiyle adından söz ettirdi. Kar pozlarıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncuya adeta yorum ve beğeni yağdı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un beğeni toplayan o paylaşımları...

29.01.2022 12:34 - Son Güncelleme: 29.01.2022 12:34
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren güzel oyuncu, karlı hava verdiği pozları art arda, Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

Setlere 2012 yılında adım atan ve uzun bir süre çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan genç oyuncu, bu kez güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

İŞTE O POZLAR

Su Burcu Yazgı Coşkun'un 'bir sürü kar fotiki' notuyla paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kar pozlarıyla yıktı geçti! Beğeni yağan pozlarda kalpler havalar uçuştu

2012 yılında çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve Demet Özdemir, Özge Özpirinçci gibi isimlerle aynı projelerde bulunan Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı bir kez daha merak konusu oldu.

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