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Haberler Magazin Aynur Aydın'ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu 'Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18'

Aynur Aydın'ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu 'Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18'

İddialı tarzı ve cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın, son yayınladığı klibiyle sosyal medyanın gündeminde. Uzun bir aradan sonra 'Bilmece' adlı bir şarkı çıkaran Aynur Aydın'ın bu şarkı için çektiği klibi topa tutuldu. Aynur Aydın'ın kendisini tavana astırarak cinsel fantezi vurgusu yapması tepkiyle karşılanırken, sosyal medya kullanıcılarının pek çoğu 'çocukların da buna denk geleceğini düşünmemiş galiba' yorumları yaptı. İşte o skandal klip.

29.01.2022 09:56 - Son Güncelleme: 29.01.2022 09:56
Aynur Aydın’ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu ’Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18’

Son dönemde yaptığı işten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelen Aynur Aydın, bu kez cinsel fantezi temalı klibiyle gündemde.

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Aynur Aydın’ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu ’Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18’

Uzun zamandır yeni şarkısının duyurusunu yapan ünlü şarkıcı, sevenleriyle buluştu.

Aynur Aydın’ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu ’Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18’

'Bilmece' isimli şarkısıyla çıkış yapan Aynur Aydın bu şarkının klibiyle yine gündeme oturdu Aynur Aydın.

Aynur Aydın’ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu ’Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18’

Şarkıcı Aynur Aydın'ın yeni şarkısı "Bilmece" hayranlarıyla buluştu.

Aynur Aydın’ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu ’Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18’

Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı.

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