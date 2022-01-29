Aynur Aydın'ın erotik klibi ağızları açık bıraktı cinsel fantezi sahneleri topa tutuldu 'Salıncak sahnesi ne ya yakıştıramadım +18'
İddialı tarzı ve cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın, son yayınladığı klibiyle sosyal medyanın gündeminde. Uzun bir aradan sonra 'Bilmece' adlı bir şarkı çıkaran Aynur Aydın'ın bu şarkı için çektiği klibi topa tutuldu. Aynur Aydın'ın kendisini tavana astırarak cinsel fantezi vurgusu yapması tepkiyle karşılanırken, sosyal medya kullanıcılarının pek çoğu 'çocukların da buna denk geleceğini düşünmemiş galiba' yorumları yaptı. İşte o skandal klip.
29.01.2022 09:56
- Son Güncelleme: 29.01.2022 09:56
Son dönemde yaptığı işten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelen Aynur Aydın, bu kez cinsel fantezi temalı klibiyle gündemde.
'Bilmece' isimli şarkısıyla çıkış yapan Aynur Aydın bu şarkının klibiyle yine gündeme oturdu Aynur Aydın.