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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! "27 yıldır hiç değişmemiş..."

Yalı Çapkını'nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! "27 yıldır hiç değişmemiş..."

Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi ile başlayan Gözde Kansu birçok kişi tarafından büyük ilgi çekiyor. Sevilen oyuncu son olarak rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde kayınvalide rolüüyle büyük beğeni topladı. 1995 senesinde Çiçek Taksi'de oynayarak ekran hayatına başlayan Kansu'nun yıllara meydana okuması da gözlerden kaçmadı. İşte o fotoğraflar...

takvim.com.tr
18.11.2022 16:53 - Son Güncelleme: 18.11.2022 16:53
Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş...

Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusu Gözde Kansu ilk olarak 95 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle hayatımıza girmiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş...

Başarılı oyuncunun ilk halini görenler ise "hiç değişmemiş" , "27 yıl olmasına rağmen aynı.." gibi yorumalrda bulunu.

Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş...

1980 doğumlu Kansu 2022 itiabriyle 42 yaşındadır.

Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş...

İşte Gözde Kansu'nun 95 yılında ilk rol aldığı dizideki ve şimdiki hali...

Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış! Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş...

Oyuncuların ilk rol aldıkları dizileri görünce şoke olacaksınız...

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