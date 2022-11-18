Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la aşkını anlattı! 5 gün önce evlenmişti: "Konuşamadığın biriyle olmak gereksiz, doğru iletişim olunca..."
Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la aşkını anlattı! 5 gün önce evlenmişti... Aslı Enver'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Birkan Sokullu ile 3 yıl evli kalan ve 2015 yılında boşanan Aslı Enver'in en popüler aşk hikayesi Murat Boz'la olmuştu. Murat Boz, Önder Öztarhan derken güzel oyuncu aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak ile buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak aile arasında kıyılan sade bir törenle evlendi. Birçok ünlünün aksine sade gelinliği ve gösterişsin nikahıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü fetheden Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la aşkını bakın düğünden hemen önce nasıl anlatmış...
"KONUŞAMADIĞIN BİRİYLE OLMAK GEREKSİZ"
Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la aşkını anlattı! 5 gün önce evlenmişti...
Aslı Enver'in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver, 5 ay aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'dan nisan ayında ayrılmıştı. Öztarhan'ın ailesiyle de tanışan ve nikah masasına oturması beklenen çift, yollarını ayırmıştı.
2019'DA AYRILDILAR
'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi ise 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.
Herkes ikilinin evleneceğini düşünürken o dönem ortaya atılan iddiaya göre Murat Boz evliliğe yanaşmadığı için çift ayrılık kararı aldı.
Ünlü oyuncu, 2012-2015 yılları arasında ise meslektaşı Birkan Sokullu ile evliydi. Aslı Enver'in ilk eşinin Birkan Sokullu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.