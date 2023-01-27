Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıkladı! İşte memleketi...
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları, verdiği son röportajla gündem oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun memleketiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyen ünlü oyuncu gerçeği açıkladı. Bakın Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş...
27.01.2023 21:20 - Son Güncelleme: 27.01.2023 21:20
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Diren Polatoğlu, verdiği son röportajla gündem oldu.
Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun memleketiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. Sabah'a konuşan Polatoğulları, "Oyunculuğunuz yanı sıra hangi kimlikleriniz var; eş, baba, amca, dayı, kardeş, abi? Nasıl bir hayatı var oyunculuk dışında Diren Polatoğulları'nın?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili.