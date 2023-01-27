Annesi Türkiye’ye taşınınca Türk vatandaşlığı aldı! Kızılcık Şerbeti’nin Ecem’i Alara Bozbey bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı...
Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Ecem karakterini canlandıran Alara Bozbey'in hayatı merak konusu oldu. Ailesi boşandıktan sonra annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen ve Türk vatandaşlığı alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Alara Bozbey aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Alara Bozbey'in memleketi...
27.01.2023 23:38 - Son Güncelleme: 27.01.2023 23:38
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Ecem karakterini canlandıran Alara Bozbey, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.