Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 9,2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Havlusunu sarıp sarmalayıp kamera karşısına geçen oyuncu, asansör paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Özberk'in "Sabah şekeri miyim neyim?" notu da dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
27.01.2023 20:42 - Son Güncelleme: 27.01.2023 20:42