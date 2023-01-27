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Haberler Magazin Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 9,2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Havlusunu sarıp sarmalayıp kamera karşısına geçen oyuncu, asansör paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Özberk'in "Sabah şekeri miyim neyim?" notu da dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.01.2023 20:42 - Son Güncelleme: 27.01.2023 20:42
Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Özberk, şimdi ise 9,2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son pozla gündeme geldi.

Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, havlusunu sarıp sarmalayıp verdiği asansör pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu.

Burcu Özberk havlusunu sarıp sarmalayıp asansöre bindi! “Sabah şekeri” paylaşımı ortalığı salladı! Gören bir daha bakıyor...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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