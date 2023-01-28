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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş! Gerçeği açıkladı! İşte memleketi...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş! Gerçeği açıkladı! İşte memleketi...
28.01.2023 09:05 - Son Güncelleme: 28.01.2023 09:32

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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Diren Polatoğlu, verdiği son röportajla gündem oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun memleketiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyen ünlü oyuncu gerçeği açıkladı. Bakın Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş...

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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Diren Polatoğlu, verdiği son röportajla gündem oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun memleketiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. Sabah'a konuşan Polatoğulları, "Oyunculuğunuz yanı sıra hangi kimlikleriniz var; eş, baba, amca, dayı, kardeş, abi? Nasıl bir hayatı var oyunculuk dışında Diren Polatoğulları'nın?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili.

Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor. Diyarbakırlı yazıyor. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor.

Geçen gün beni aradı "oğlum, söylüyorum benim oğlan diyorum kimse inanmıyor" dedi. "Niye inanmıyorlar?" dedim.

"Diyarbakırlı yazıyormuş. Hemen ara düzelttir" dedi. "Ya baba kimi arayayım ben? Tek tek bütün siteleri arayıp bununla mı uğraşayım?" dedim. "Uğraş, olmaz, yazmasınlar öyle" dedi"

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

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