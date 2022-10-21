Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası Suna'nın sevgilisi öyle bir isim çıktı ki gören şaştı kaldı! Aşklarını herkesten gizliyorlar meğer Beril Pozam'la aynı dizidelermiş...
Yalı Çapkını dizisi kısa sürede büyük bir çıkışa imza attı ve izleyici kitlesi günden güne artışa geçti. Diziyi sıkı bir şekilde takip edenler karakterlerin gerçek hayatını da merak ediyor. Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası rolünde olan Beril Pozam'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Hatta bir dönem birlikte aynı dizide rol aldılar. Masumlar Apartmanı'nın yıldız oyuncusuyla birlikte aşk yaşayan güzel oyuncunun hayatı ve sevgilisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
Yalı Çapkını hayranları dizinin oyuncularını ve gerçek hayatlarını merakla takip ediliyor. Yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren dizinin gerçek bir hikaye olduğu belirtiliyor. Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle beğenileri üzerine toplayan güzel oyuncu Beril Pozam'ın gizlediği sevgilisi meğer Masumlar Apartmanı dizisinin yakışıklı oyuncusu çıktı.
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını ile ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Beril Pozam, özel hayatını konusunda özen gösteriyor ve magazinden uzak bir yaşamı tercih ediyor.
Özel hayatı konusunda gündeme gelmekten kaçınan Beril Pozam'ın gizli aşkı, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Esat'ı çıktı.