Yalı Çapkını’nda Seyran’ın ablası Suna’nın sevgilisi öyle bir isim çıktı ki gören şaştı kaldı! Aşklarını herkesten gizliyorlar meğer Beril Pozam’la aynı dizidelermiş...

Yalı Çapkını hayranları dizinin oyuncularını ve gerçek hayatlarını merakla takip ediliyor. Yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren dizinin gerçek bir hikaye olduğu belirtiliyor. Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor.