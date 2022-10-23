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Yalı Çapkını'nda bir yasak aşk meyvesi daha! Esme'nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek!

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizinin gerçek bir hikaye olması izleyicinin oldukça ilgisini çekti ve dizinin izlenme sayısı milyonları geçti.

23.10.2022 15:36 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:37
Esme’nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek! Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna’ya kardeş geliyor!

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını ilk bölümünden itibaren reyting yarışında sıralamasını yükseltti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı fenomen dizinin gerçek bir haikyeden alındığı ortaya çıkmıştı. 5. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek dizi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Korhan ailesindeki yasak aşklar çoğalıyor. Ferit'in Sultan'la ilişki yaşaması herkesi şoke ederken ayrıca Pelin ve Seyran arasında kalması izleyicinin sinirlerini zıplattı. Yeni bölümlerde yeni bir bomba patlayacak. Bu kez de Suna ile Fuat'ın yasak aşk yaşayacağı iddia ediliyor. Bomba bununla da sınırlı değil. Asıl bomba Seyran ve Suna'nın anneleri Esme ile ilgili. İşte detaylar...

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Esme’nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek! Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna’ya kardeş geliyor!

Dizi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde; "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.

Esme’nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek! Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna’ya kardeş geliyor!

Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" demişti.

Esme’nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek! Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna’ya kardeş geliyor!

Cuma akşamlarının yıldızı haline gelen dizi 5. bölümüyle bu akşam Star'da ekranlara gelecek. Dizide bazı sahneler izleyicinin gözünden kaçmadı. Esme'nin sık sık karnına ağrılar girmesi, midesinin bulanması dikkat çekti.

Esme’nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek! Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna’ya kardeş geliyor!

SunaSeyran kardeşlere bir kardeş daha geleceği bile iddia edildi.

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