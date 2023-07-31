Yalı Çapkını'nda ayrılıklar belli oldu! Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

Yalı Çapkını son olarak 36. bölümüyle ekrana gelmişti. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Henüz yeni sezon tariih netleşmezken, dizi ile ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. Gelin o iddialara birlikte bakalım...
ÇETİN TEKİNDOR YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILACAK MI?
Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un ekibe veda edeceği söylentisi ortaya atılmıştı.
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta aktörle ilgili bir ayrılık kararı alınmış değil. Yeni sezon hikâyesi önümüzdeki günlerde şekilleneceği için ekibe kimin gideceği, kimin kalacağı da yakında belli olacak.