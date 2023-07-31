Yalı Çapkını'nda ayrılıklar belli oldu! Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

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Yalı Çapkını son olarak 36. bölümüyle ekrana gelmişti. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Henüz yeni sezon tariih netleşmezken, dizi ile ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. Gelin o iddialara birlikte bakalım...