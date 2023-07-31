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Yalı Çapkını'nda ayrılıklar belli oldu! Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken ortaya atılan iddialar sosyal medyayı salladı. Yalının hizmetlisi Sultan'ın Ferit ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. Sultan'ın oğlu Fırat'ın babasının kim olduğu çokça merak ediliyor. Bu noktada yeni sezonda bu detayın ortaya çıkıp çıkmayacağı dört gözle bekleniyor. Öte yandan diziye kimin dahil olacağı, diziden kimlerin çıkacağı netleşmeye başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:23 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:23
Yalı Çapkını’nda ayrılıklar belli oldu! Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu... 1

Yalı Çapkını son olarak 36. bölümüyle ekrana gelmişti. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Henüz yeni sezon tariih netleşmezken, dizi ile ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. Gelin o iddialara birlikte bakalım...

Yalı Çapkını’nda ayrılıklar belli oldu! Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu... 2

ÇETİN TEKİNDOR YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILACAK MI?

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un ekibe veda edeceği söylentisi ortaya atılmıştı.

Yalı Çapkını’nda ayrılıklar belli oldu! Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu... 3

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta aktörle ilgili bir ayrılık kararı alınmış değil. Yeni sezon hikâyesi önümüzdeki günlerde şekilleneceği için ekibe kimin gideceği, kimin kalacağı da yakında belli olacak.

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