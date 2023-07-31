Hadise derin dekolteli mini elbisesi ile paylaştı! “Tamam şaka yaptım” diyen Hadise’den bomba gönderme! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli mini konser elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla göndermede bulunurken kısa süre içinde gündem oldu. İşte Hadise'nin sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...