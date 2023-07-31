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Hadise derin dekolteli mini elbisesi ile paylaştı! “Tamam şaka yaptım” diyen Hadise’den bomba gönderme! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli mini konser elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla göndermede bulunurken kısa süre içinde gündem oldu. İşte Hadise'nin sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:11 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:11
Hadise derin dekolteli mini elbisesi ile paylaştı! “Tamam şaka yaptım” diyen Hadise’den bomba gönderme! Herkes onu konuştu 1

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, dün akşam verdiği konserden görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Hadise derin dekolteli mini elbisesi ile paylaştı! “Tamam şaka yaptım” diyen Hadise’den bomba gönderme! Herkes onu konuştu 2

Derin göğüs dekolteli mini konser elbisesi ile poz vermeyi ihmal etmeyen şarkıcı, kulis fotoğraflarını da Instagram'da yayınladı.

Hadise derin dekolteli mini elbisesi ile paylaştı! “Tamam şaka yaptım” diyen Hadise’den bomba gönderme! Herkes onu konuştu 3

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü notla göndermede bulunurken kısa süre içinde gündem oldu.

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