Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmeyi Plazma diyetiyle başardı! "Yemeden duramıyordum..."

Yıllar önce yaptığı bir açıklamada Plazma diyetinden söz eden İrem Sak, formuna kavuştu. 2017'de adını andığı bu özel diyetle sağlıklı bir görünüme kavuşan oyuncu, kilo verme serüveniyle magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.
🌿 PLAZMA DİYETİ NEDİR?
Plazma diyeti, özellikle ünlüler arasında "kamera karşısında daha ince görünmek" için tercih edilen, düşük karbonhidrat temelli bir beslenme programı. Temel amacı, ideal vücut tipine yaklaşmakla kalmayıp, ekranların genelde kişileri daha kilolu göstermesi nedeniyle mevcut kilodan birkaç kilo daha fazlasını vermeye dayanıyor.
Bu diyette:
Şekerli gıdalardan ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak duruluyor.
Lif oranı yüksek, doğal ve sağlıklı yağlar ile protein ağırlıklı bir beslenme öne çıkıyor.
Öğünler arasında ise kan şekeri dengesini sağlamak için sağlıklı ara öğünler tüketiliyor.
🥗 İREM SAK'IN UYGULADIĞI PLAZMA DİYETİ ÖRNEK LİSTESİ
🌞 Sabah:
Badem sütü, muz ve çiğ badem ile hazırlanmış yulaf ezmesi
☕ Ara Öğün:
3 tam ceviz ya da üzerine tarçın serpilmiş bir orta boy elma
🍽️ Öğle:
Haşlanmış taze sebze
Fırında tavuk veya bulgur pilavı + salata
🍏 Ara Öğün:
1 kase kaymağı alınmış yoğurt
🌙 Akşam:
Izgara balık ya da ızgara tavuk
Bol yeşillikli salata
Not: Bu diyet listesi örnek teşkil etmektedir. Kişisel sağlık durumuna ve ihtiyaçlara göre mutlaka bir beslenme uzmanına danışılmalıdır.
📉 PLAZMA DİYETİ İLE NE KADAR KİLO VERİLİR?
İrem Sak'ın örneğinde olduğu gibi, bu diyet uygulandığında ortalama 3-5 hafta içinde 4-7 kilo arasında kilo kaybı sağlanabiliyor. Ancak bu oran kişisel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
Düzenli egzersizle desteklendiğinde ve su tüketimine dikkat edildiğinde sonuçlar daha etkili olabiliyor.
Beslenme uzmanları, Plazma diyeti gibi düşük karbonhidratlı programların kısa vadede etkili olduğunu ancak uzun süreli uygulanmasının bazı riskler taşıyabileceğini vurguluyor. Özellikle hızlı kilo kaybının metabolizma hızını düşürebileceğini belirten uzmanlar, kişiye özel planlama yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu tarz diyetlerin mutlaka düzenli su tüketimi ve dengeli egzersizle desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Avantajları:
Hızlı ve etkili kilo kaybı sağlar
Kan şekerini dengeleyerek ani açlık krizlerini önler
Protein ağırlıklı yapısıyla uzun süre tokluk hissi verir
Dezavantajları:
Enerji düşüklüğüne yol açabilir
Uzun vadede sürdürülebilirliği zordur
Vitamin ve mineral eksiklikleri görülebilir
📌 SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!
İrem Sak'ın Plazma diyetiyle ulaştığı yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, oyuncunun yeni fotoğraflarına "Gelinliğe hazır!", "Fitliğin zirvesi!" ve "Adeta yeniden doğmuşsun!" gibi yorumlar yağdırdı. Oyuncunun düğün hazırlıkları kapsamında formunu korumak için motivasyonunu artırdığı da dikkat çekti.
📌 DÜĞÜN ÖNCESİ SON RÖTUŞ!
Basketbolcu Furkan Korkmaz ile nikâh masasına oturmak için hazırlanan İrem Sak, Plazma diyetiyle gelinliğine tam anlamıyla hazır hale geldi. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Sak düğün öncesinde sıkı bir egzersiz programıyla diyetini destekleyerek hedefine ulaştı. Şimdi ise en özel gününde göz kamaştırmaya hazırlanıyor.
PLAZMA DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR?
Düzenli uygulandığında 3-5 hafta içinde ortalama 4-7 kilo arasında kilo kaybı sağlanabiliyor. İrem Sak örneğinde olduğu gibi, hedefe bağlı olarak daha fazlası da mümkün.
BU DİYETİ KİMLER UYGULAMALI?
Sağlık durumu uygun olan, kısa vadede kilo vermek isteyen bireyler için uygundur. Ancak, kronik rahatsızlığı olanlar veya hamileler için önerilmez.
EGZERSİZ ŞART MI?
Uzmanlara göre, Plazma diyeti egzersizle desteklendiğinde daha sağlıklı ve kalıcı sonuçlar veriyor. Özellikle tempolu yürüyüş ve hafif kardiyo öneriliyor.